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Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
10
ID: 35165
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

À propos du complexe

Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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