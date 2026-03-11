Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Vente Exceptionnelle - Villa Indépendante en Première Ligne Face à la Mer à Ashdod
Adresse : Ashdod, Israël
Découvrez cette villa d'exception en première ligne face à la mer Méditerranée, offrant un cadre de vie unique alliant luxe, confort et modernité. Idéalement située à Ashdod, cette propriété prestigieuse vous propose un style de vie incomparable, avec des prestations de très haut standing.
Caractéristiques principales :
Superficie habitable : 425 m² répartis sur 3 niveaux, reliés par un ascenseur privé pour un accès facilité à chaque étage.
Terrain : 300 m², avec un jardin aménagé et une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer.
Piscine à débordement : Profitez d'une piscine à débordement, surplombant la mer, pour une expérience de baignade inédite.
Vue mer panoramique : Chaque niveau offre des vues spectaculaires sur la mer, avec des fenêtres à hauteur de plafond qui laissent entrer une lumière naturelle abondante.
Design et prestations : L'intérieur de la villa a été conçu avec des matériaux de qualité supérieure, des finitions impeccables et un agencement moderne, offrant des espaces de vie ouverts et lumineux.
Sécurité et confort : Système de sécurité haut de gamme, climatisation centralisée, chauffage au sol et domotique dernière génération pour un confort optimal.
Distribution intérieure :
Rez-de-chaussée : Un vaste salon-séjour avec vue sur la mer, une salle à manger élégante, une cuisine américaine entièrement équipée avec des appareils de dernière technologie, ainsi qu'un espace bureau.
Premier étage : 3 chambres luxueuses, chacune avec sa salle de bains attenante et vue mer. La suite parentale dispose d'un dressing spacieux et d'une terrasse privée.
Deuxième étage : accès direct à la terrasse en rooftop et à une vue panoramique exceptionnelle.
Sous-sol : Un espace polyvalent pouvant être utilisé comme salle de jeux, home cinéma, ou une 4e chambre,
Cette villa exceptionnelle est un véritable havre de paix où chaque détail a été pensé pour offrir une expérience de vie hors du commun.
À ne pas manquer : Une propriété rare sur le marché, avec une situation géographique idéale à Ashdod,
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d’informations ou organiser une visite privée.
Vous souhaitez une villa où la mer devient votre jardin ? Cette propriété rare vous attend.
Ashdod, Israël
