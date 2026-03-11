  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
$4,67M
ID: 34714
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Tarshish

À propos du complexe

Vente Exceptionnelle - Villa Indépendante en Première Ligne Face à la Mer à Ashdod Adresse : Ashdod, Israël Découvrez cette villa d'exception en première ligne face à la mer Méditerranée, offrant un cadre de vie unique alliant luxe, confort et modernité. Idéalement située à Ashdod, cette propriété prestigieuse vous propose un style de vie incomparable, avec des prestations de très haut standing. Caractéristiques principales : Superficie habitable : 425 m² répartis sur 3 niveaux, reliés par un ascenseur privé pour un accès facilité à chaque étage. Terrain : 300 m², avec un jardin aménagé et une terrasse offrant une vue imprenable sur la mer. Piscine à débordement : Profitez d'une piscine à débordement, surplombant la mer, pour une expérience de baignade inédite. Vue mer panoramique : Chaque niveau offre des vues spectaculaires sur la mer, avec des fenêtres à hauteur de plafond qui laissent entrer une lumière naturelle abondante. Design et prestations : L'intérieur de la villa a été conçu avec des matériaux de qualité supérieure, des finitions impeccables et un agencement moderne, offrant des espaces de vie ouverts et lumineux. Sécurité et confort : Système de sécurité haut de gamme, climatisation centralisée, chauffage au sol et domotique dernière génération pour un confort optimal. Distribution intérieure : Rez-de-chaussée : Un vaste salon-séjour avec vue sur la mer, une salle à manger élégante, une cuisine américaine entièrement équipée avec des appareils de dernière technologie, ainsi qu'un espace bureau. Premier étage : 3 chambres luxueuses, chacune avec sa salle de bains attenante et vue mer. La suite parentale dispose d'un dressing spacieux et d'une terrasse privée. Deuxième étage : accès direct à la terrasse en rooftop et à une vue panoramique exceptionnelle. Sous-sol : Un espace polyvalent pouvant être utilisé comme salle de jeux, home cinéma, ou une 4e chambre, Cette villa exceptionnelle est un véritable havre de paix où chaque détail a été pensé pour offrir une expérience de vie hors du commun. À ne pas manquer : Une propriété rare sur le marché, avec une situation géographique idéale à Ashdod, Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d’informations ou organiser une visite privée. Vous souhaitez une villa où la mer devient votre jardin ? Cette propriété rare vous attend.

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,67M
