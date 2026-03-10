  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen

Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen

Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
;
9
ID: 34845
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

À vendre à Arnona Appartement 3 pièces | Rue HaShofet Haïm Cohen Env. 80 m², 8ᵉ étage, balcon 6 m², lumineux, vue dégagée. Parking et cave. Quartier calme et recherché.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
