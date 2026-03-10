  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
3
ID: 34841
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTATIONS DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

