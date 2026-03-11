Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
;
9
ID: 34066
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Découvrez ce charmant appartement jardin de 2,5 pièces, situé au 1er étage d'une authentique maison privée arabe. Cette propriété unique offre des plafonds hauts d'environ 4,5 mètres, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Avec une surface construite d'environ 82 m2, un balcon de 5 m2 et une cour privée de 15 m2, cet appartement propose un parfait équilibre entre vie intérieure et extérieure. Situé dans le très prisé quartier de la Colonie Allemande à Jérusalem, cette zone est réputée pour sa tranquillité, sa verdure luxuriante et son riche patrimoine historique. Le quartier se distingue par son architecture éclectique-arabe, caractéristique des constructions de la fin du XIXe siècle réalisées par les chrétiens allemands du mouvement des Templiers. Les résidents bénéficient d'une proximité idéale avec les principaux pôles culturels et de divertissement de Jérusalem, notamment l'hôtel luxueux Orient, le Théâtre Khan, la Cinémathèque, le Musée d'Histoire Naturelle et le dynamique complexe Hatahana. De plus, une nouvelle gare ferroviaire israélienne planifiée à distance de marche offrira un accès pratique aux destinations à travers tout le pays.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Balcon sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,33M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$968,715
AFFAIRE !! Kiriat yovel limite Ramat Charet, immeuble neuf après Tama 38, lobby et ascenseur, au pied du futur tramway et à deux minute du centre commercial " malha" . Penthouse 4 pieces 80m2 avec une immense terrasse de 80m2 soucca : terrasse fermé en partie avec une véranda au toit électr…
Agence
Immobilier.co.il
