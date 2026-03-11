Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Découvrez ce charmant appartement jardin de 2,5 pièces, situé au 1er étage d'une authentique maison privée arabe. Cette propriété unique offre des plafonds hauts d'environ 4,5 mètres, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Avec une surface construite d'environ 82 m2, un balcon de 5 m2 et une cour privée de 15 m2, cet appartement propose un parfait équilibre entre vie intérieure et extérieure.
Situé dans le très prisé quartier de la Colonie Allemande à Jérusalem, cette zone est réputée pour sa tranquillité, sa verdure luxuriante et son riche patrimoine historique. Le quartier se distingue par son architecture éclectique-arabe, caractéristique des constructions de la fin du XIXe siècle réalisées par les chrétiens allemands du mouvement des Templiers.
Les résidents bénéficient d'une proximité idéale avec les principaux pôles culturels et de divertissement de Jérusalem, notamment l'hôtel luxueux Orient, le Théâtre Khan, la Cinémathèque, le Musée d'Histoire Naturelle et le dynamique complexe Hatahana. De plus, une nouvelle gare ferroviaire israélienne planifiée à distance de marche offrira un accès pratique aux destinations à travers tout le pays.
Jérusalem, Israël
