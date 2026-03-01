  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israël
$736,725
ID: 34000
Dernière actualisation: 01/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Caractéristiques principales : •⁠ ⁠3 pièces •⁠ ⁠Appartement vendu meublé et entièrement équipé •⁠ ⁠Mamad (pièce sécurisée) •⁠ ⁠Chauffe-eau solaire + gaz •⁠ ⁠Climatisation centrale avec contrôle indépendant dans les chambres •⁠ ⁠Balcon avec arrivée d’eau et de gaz •⁠ ⁠Filet de protection sur le balcon •⁠ ⁠Exposition Nord-Est / Sud-Ouest (excellente ventilation naturelle) •⁠ ⁠Grande cuve d’évier dans la cuisine Charges : •⁠ ⁠Arnona : 980 ₪ / 2 mois •⁠ ⁠Vaad habayit : 250 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$266,475
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$3,919
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$768,075
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
