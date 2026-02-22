  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)

Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)

Netanya, Israël
depuis
$956,175
;
9
Laisser une demande
ID: 33718
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 390 000 ₪).

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$611,325
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,07M
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,473
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$539,220
Quartier résidentiel Dans rue calme
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Dans un immeuble récent à deux pas de la plage Gordon Appartement de 2 pièces Mamad 1 er étage Ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emp…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller