  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

$843,315
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena’hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer ! - Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l’étage ! - ⁠Étage 7/9, - Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-ouest, ⁠ - Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central, ⁠ - Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!! - Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d’eau, - 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total deux belles salles d’eau et deux toilettes, - Ascenseur, climatisation, - Une cave privée, - 2 places de parking ! - Un superbe lobby. Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Il est magnifique ! Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence 313736.

Localisation sur la carte

Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
