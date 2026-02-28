Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena’hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer !
- Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l’étage !
- Étage 7/9,
- Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-ouest,
- Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central,
- Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!!
- Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d’eau,
- 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée,
- Au total deux belles salles d’eau et deux toilettes,
- Ascenseur, climatisation,
- Une cave privée,
- 2 places de parking !
- Un superbe lobby.
Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers.
Il est magnifique !
Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour