  4. Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer

Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
;
5
ID: 33782
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Un véritable paradis au 23e étage, face à la mer ! Appartement 5 pièces, aile nord-ouest, lumineux et abrité du soleil direct, balcon de 18 mètres avec vue imprenable sur la mer, 2 places de parking souterrain, cave, gardien, hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7, salle de sport, chambre d'amis, immense jardin paysager. Idéal pour ceux qui rêvent de vivre au rythme de la mer !

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de l
Bat Yam, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$548,625
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Autres complexes
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la produc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
