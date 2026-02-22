  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem

Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
;
2
Laisser une demande
ID: 33419
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces 80m2, Kyiriat Hayovel, Jérusalem 10eme etage, travaux à prévoir Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 1 salle de bains, 1 douche, 2 wc Climatisation salon, doud shemech, ballon eau chaude, radiateurs, volets roulants Porte blindée, ascenseur Prix: 2.300.000sh

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Magnifiquement conçu et entièrement meublé, cet appartement de deux chambres est prêt à accueillir immédiatement ses nouveaux propriétaires. Situé dans le prestigieux quartier de Noga, il bénéficie d’une localisation privilégiée à quelques pas de la plage, de la promenade de Tel Aviv, de la …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
À vendre en exclusivité, sur le parc Yarkon au 42, rue Ussishkin immeuble rénové en 2012 appartement de 2,5 pièces, 68 m² (surface brute) exposition est-ouest, ensoleillé 3e étage, avec ascenseur immeuble avec abri enregistrement de copropriété
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller