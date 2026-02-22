Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
$2,38M
6
ID: 33610
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d’intimité et de design contemporain, au cœur d’un quartier de Tel Aviv en plein développement. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Espaces extérieurs : deux balcons totalisant 14 m² Nombre total de pièces : 4 Étage : 3e avec ascenseur Chambres : 3 Salles de bain : 2 Pièce sécurisée (Mamad) Parking privé Cave / espace de rangement privé Multiples expositions offrant une excellente luminosité naturelle Premium Real Estate Licence n° 31928721 Frais d’agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Dans l’emplacement le plus central et le plus recherché du quartier, dans un petit immeuble élégant ayant bénéficié d’une rénovation de façade et de l’ajout d’un ascenseur. Appartement 4 pièces, 104 m² construits, agencé intelligemment et avec goût + balcon souccah de 10 m² ! Appartement par…
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,665
Dans le quartier dynamique de Talpiot, au cœur du centre d’affaires de Jérusalem, découvrez des bureaux modernes de 180 m², répartis en 7 espaces de travail indépendants ainsi qu’une grande salle de réunion. Situés au 1er étage avec ascenseur, ces locaux bénéficient également d’un balcon pri…
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l’extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : Surface intérieure : 101,5 m² Balcon :…
