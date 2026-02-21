  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
20/02/2026
$1,52M
07/04/2025
$1,36M
10
ID: 25686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad (pièce sécurisée) - Éclairage design dans tout l’appartement (Yair Doram et Dor Kimchi) - Cuisine "Novo" avec îlot central - Mur TV et meuble sur mesure en bois imitation béton, prévu pour un écran de 65’’ - Volets roulants électriques à toutes les fenêtres et sorties vers le balcon - Placard intégré dans la chambre - Vue dégagée à l’est et au nord, sans possibilité de construction future en face - Balcon couvert avec fermeture en verre rétractable Prix : 4 850 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Posez toutes vos questions
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
