  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue

Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue

Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
;
7
Laisser une demande
ID: 33858
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nombre limité de débarras. L'appartement comprend 3 pièces, pour une superficie totale de 79 mètres carrés, dont une grande terrasse ensoleillée de 12 mètres carrés par appartement. Parking dans un excellent emplacement. Cet appartement est idéal pour un investissement ou pour y vivre. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous et nous vous accompagnerons. Adresse : Sokolov 12, Bat Yam. Directions : Sud-Est Quartier : Nord-ouest de la ville À proximité des synagogues, des commerces, des restaurants et des cafés, la promenade est à seulement 30 mètres de la maison.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$780,615
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Dans la rue Bograshov a deux pas du Dizengoff Center, dans un immeuble rénové, penthouse duplex de 4 pièces de 100m2 avec 2 salles de bains et une terrasse de 70 m2 Etage 4 : 3 chambres a coucher dont une master, 2 salles d'eau 5eme étage : séjour + cuisine avec immense terrasse de 70m2 ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller