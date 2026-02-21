Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nombre limité de débarras. L'appartement comprend 3 pièces, pour une superficie totale de 79 mètres carrés, dont une grande terrasse ensoleillée de 12 mètres carrés par appartement. Parking dans un excellent emplacement. Cet appartement est idéal pour un investissement ou pour y vivre. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous et nous vous accompagnerons. Adresse : Sokolov 12, Bat Yam.
Directions : Sud-Est
Quartier : Nord-ouest de la ville
À proximité des synagogues, des commerces, des restaurants et des cafés, la promenade est à seulement 30 mètres de la maison.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
