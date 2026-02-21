  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  Quartier résidentiel Natanya-south beach. confort et Élégance , duplex meublé avec vue mer

Quartier résidentiel Natanya-south beach. confort et Élégance , duplex meublé avec vue mer

Netanya, Israël
depuis
$2,70M
;
10
ID: 33853
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Situé juste à côté des hôtels Ramada / David’s Harp et Island. Sur la meilleure partie de South Beach, celle qui est la plus proche des meilleures boutiques, restaurants et cafés, donnant sur la promenade, à distance de marche de la place de la ville, en face du nouvel ascenseur de plage actuellement en construction et à seulement un pâté de maisons de la nouvelle Anglo Shul.• Duplex de 210 m² (étages 16 et 17) + terrasse de 45 m²• Entièrement meublé, y compris des appareils de cuisine de haute qualité et des placards intégrés dans chaque pièce• 6,5 pièces + 3 salles de bains complètes• 2 places de parking côte à côte• Cellier privé attenant de 10 m²• Opportunité de valeur ajoutée : demande de d’aggarndissement approuvée pour ajouter un ascenseur privé intérieur + agrandir la salle de bains et la galerie• L’immeuble dispose d’un magnifique hall d’entrée, piscine extérieure , grande salle de sport sur deux niveaux, club-room et Gymboree

Netanya, Israël
