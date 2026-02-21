  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

depuis
$2,98M
20/02/2026
05/05/2025
$2,95M
;
9
ID: 25840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du Parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh. Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat. Rez de Jardin Duplex aux superficies généreuses, 179m2 intérieur et 80m2 de jardin privé: Espace de vie exceptionnel avec un vaste salon, et une triple exposition, 3 chambres spacieuses (dont suite parentale et mamad) avec possibilité d'une 4eme . Luxueuses prestations telles que chauffage au sol et air conditionné Mitsubishi. 2 places de parking privées souterraines et cave attenante. Emplacement privilégié à seulement 5 minutes à pied du Shtibleh de Katamon .

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

