Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du Parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh.
Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat.
Rez de Jardin Duplex aux superficies généreuses, 179m2 intérieur et 80m2 de jardin privé:
Espace de vie exceptionnel avec un vaste salon, et une triple exposition, 3 chambres spacieuses (dont suite parentale et mamad) avec possibilité d'une 4eme .
Luxueuses prestations telles que chauffage au sol et air conditionné Mitsubishi.
2 places de parking privées souterraines et cave attenante.
Emplacement privilégié à seulement 5 minutes à pied du Shtibleh de Katamon .
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour