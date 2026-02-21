  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer

Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer

Bat Yam, Israël
$705,375
ID: 33817
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage avec ascenseur 3 pièces Cuisine améliorée avec four et plaques gaz Climatisation Portes neuves et entrée d’immeuble soignée Parking privé couvert (non robotisé) Localisation : Proximité de la mer Proche de la station du tram léger Accès facile aux transports publics À proximité de supermarchés, cafés et restaurants À deux pas du boulevard Ha'atzmaout et de son parc vert

Bat Yam, Israël
