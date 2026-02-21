Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence.
Caractéristiques du bien :
Surface construite : 72 m²
Balcon soleil : 10 m²
Situé au 2ᵉ étage avec ascenseur
3 pièces
Cuisine améliorée avec four et plaques gaz
Climatisation
Portes neuves et entrée d’immeuble soignée
Parking privé couvert (non robotisé)
Localisation :
Proximité de la mer
Proche de la station du tram léger
Accès facile aux transports publics
À proximité de supermarchés, cafés et restaurants
À deux pas du boulevard Ha'atzmaout et de son parc vert
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour