  2. Israël
  3. Hadera
  Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !

Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$623,865
10
ID: 33473
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d’environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - ⁠Au 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équipée de nombreux rangements et de son coin repas, - Salon et salle à manger spacieux avec accès sur une première terrasse de 6 m², - 2 grandes chambres, - Une salle de bains et des toilettes d’invités, - Une buanderie, - A l'étage : une suite parentale XXL, avec sa salle d'eau privée, - Une superbe terrasse-Souccah d'environ 50 m² exposée Sud-Ouest ! - Dégagement avec espace de rangements intégrés, - Cave sur la terrasse, - ⁠Un abri dans l’immeuble, - Place de parking !⁠ Le duplex se trouve dans une copropriété calme de 6 étages, bien entretenue, beau lobby, ascenseur, espace sécurisé commun dans l'immeuble. Duplex avec un grand potentiel au coeur de Hadera, proche des communautés, des commerces et commodités à un prix incroyable ! Pour une visite, contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
