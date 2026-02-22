  1. Realting.com
Quartier résidentiel Baka. penthouse duplex

Jérusalem, Israël
ID: 33799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse duplex neuf, Harakevet/naftali. 140m2, 2 terrasses, calme, verdoyant,

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Appartement 4 pièces 115 m2 1er etage rue Kinneret 1 balcon 1 parking Livraison immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Afficher tout Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Nouveauté en vente exclusive ! Un bien unique, exclusif et rare. Située dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en pleine campagne, un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière, réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$467,115
La seule résidence avec des 2 pièces avec balcon en bord de mer !!! Emplacement de rêve : devant la plage "Miami", où se trouvent tous les restaurants et cafés a la mode. A proximité du supermarché "Victory", du traiteur "La Mamounia", du grand "Parc des Pirates", de moyens de transport... …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
