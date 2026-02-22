  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israël
$1,88M
ID: 33433
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveau à vendre en exclusivité 7, rue Dizengoff À deux pas de la place Habima et du boulevard Rothschild, en plein cœur de la ville Proche du tramway Grand appartement spacieux Environ 110 m² 4,5 pièces dont une suite parentale avec salle d'eau (Possibilité de créer facilement 5 pièces spacieuses) Agréable terrasse ensoleillée de 2 m² accessible depuis l'une des chambres à l'arrière. Au 1er étage avec ascenseur Façade Triple exposition Parking régulier au tabu Immeuble avec abri !

Tel-Aviv, Israël
