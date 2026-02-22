  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Hadera, Israël
depuis
$686,565
;
9
Laisser une demande
ID: 33647
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 5 pièces dans le quartier du bord de mer Olga de Hadera. Ses caractéristiques : ✅ Duplex penthouse de 5 pièces de 150 m², ✅ Terrasse ensoleillée de 50 m², ✅ Aux 8ème et 9ème étages, ✅ 2 suites parentales et une chambre sécurisée, ✅ Pièce à vivre spacieuse, ✅ 3 salles d'eau et 3 toilettes, ✅ Ascenseur, ✅ Parking, ✅ Enorme potentiel, ✅ Proche de la sortie d'autoroute Tel Aviv, Haïfa, ✅ A 5 minutes en voiture village commercial Moul Ha'Hof, ✅ A 10 minutes à pied du bord de mer ! Une opportunité unique ! Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736 Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Raanana, Israël
depuis
$968,715
Quartier résidentiel Givat havradim limit rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$3,135
Vous regardez
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Jérusalem, Israël
depuis
$815,100
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Afficher tout Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m², - Au 4ème étage avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Afficher tout Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il compre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller