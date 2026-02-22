Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 5 pièces dans le quartier du bord de mer Olga de Hadera.
Ses caractéristiques :
✅ Duplex penthouse de 5 pièces de 150 m²,
✅ Terrasse ensoleillée de 50 m²,
✅ Aux 8ème et 9ème étages,
✅ 2 suites parentales et une chambre sécurisée,
✅ Pièce à vivre spacieuse,
✅ 3 salles d'eau et 3 toilettes,
✅ Ascenseur,
✅ Parking,
✅ Enorme potentiel,
✅ Proche de la sortie d'autoroute Tel Aviv, Haïfa,
✅ A 5 minutes en voiture village commercial Moul Ha'Hof,
✅ A 10 minutes à pied du bord de mer !
Une opportunité unique !
Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera
Licence professionnelle - 313736
Beezrat Hachem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour