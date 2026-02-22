  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Tres bonne affaire

Ascalon, Israël
$329,175
ID: 33732
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

situe au centre du quartier neve adarim, appartement 3 pieces au 3e etage avec terrasse et mamak. tres bon produit a l'investissement ou pied a terre

Localisation sur la carte

