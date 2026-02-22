  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
;
10
Laisser une demande
ID: 33426
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3ème étage avec ascenseur Orientation Sud/Est

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vast…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Afficher tout Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Raanana, Israël
depuis
$1,72M
Charmante maison sur 2 etages. une premiere terrasse a l avant de la maison et un jardin a l arriere avec arbres fruitiers. Calme. 1er niveau : grande piece a vivre avec salon coin repas cuisine et chambre parentale donnant sur le jardin. A l etage 3 grandes chambres et coin bureau grande …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Afficher tout Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$532,637
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller