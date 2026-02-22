  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee

Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee

Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
;
9
ID: 33638
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Appartement à rénover 4 pièces 105m²+ balcon 15m² avec vue dégagée Possibilité de transformation en 5 pièces Etage 5 sur 8 avec ascenseur 300 mètres de la mer te 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.000NIS/mois)

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Investi
Ascalon, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Penthouse de rêve à l'architecture haut
Jérusalem, Israël
depuis
$2,73M
Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,555
Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 162m², avec deux expositions. Il of…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Beau potentiel au centre de nahariya
Beau potentiel au centre de nahariya
Beau potentiel au centre de nahariya
Beau potentiel au centre de nahariya
Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Appartement 4 pieces rue Hertzl En tres bon etat, spacieux et lumineux Beau potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bien agencé
Bien agencé
Bien agencé
Bien agencé
Bien agencé
Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ???? ✅ Terrain de 220 m² ✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin ✅ Environnement calme et …
Agence
Immobilier.co.il
