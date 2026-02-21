  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement d'exception !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
20/02/2026
$1,29M
05/05/2025
$1,16M
;
8
ID: 25839
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement d'exception dans le quartier Mekor Haim, proche Baka et Emek Refaim Situé au pied du Parc Hamesila, dans un immeuble boutique neuf et haut de gamme (avec lobby élégant, ascenseur de Shabbat et parking souterrain). Appartement de 4 pièces de 93m² plus balcon de 9m² où chaque détail a été soigneusement pensé. Caractéristiques : ✨ Luminosité naturelle et matériaux nobles dans tous les espaces ✨ Chauffage au sol, climatisation centrale ✨ Dressings sur mesure dans les chambres ✨ Finitions haut de gamme, jusque dans les moindres détails Cuisine américaine : Un espace conçu sur mesure, mêlant élégance moderne et fonctionnalité. Réalisée avec du marbre haut de gamme, la cuisine est équipée d’appareils électroménagers intégrés et d’un îlot central qui sublime l’ensemble. Une véritable œuvre d’art où design et praticité se rencontrent. Atouts supplémentaires : ✅ Grande place de parking souterrain avec cave attenante ✅ Future ligne de tramway à proximité immédiate ✅ Emplacement idéal : à 4 minutes à pied du Kanyon Hadar, proche des supermarchés (Rami Levy/Osher Ad) et des synagogues des communautés françaises.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

