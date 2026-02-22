  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage

Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
;
9
Laisser une demande
ID: 33630
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

NEVE TZEDEK – FACE MER Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing Localisation : Cœur de Neve Tzedek, l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv Face à la mer et à la Tayelet À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports Description du bien : Surface intérieure : env. 79 m² Extérieurs : env. 10 m² de balcons Typologie : 2 pièces Luminosité naturelle Optimisation des volumes Finitions haut de gamme Prestations : Entièrement meublé et équipé (clé en main) Immeuble récent de standing Ascenseur Place de parking privative Espaces communs modernes et soignés Atouts du secteur : Quartier historique, atmosphère « village » Haute demande, clientèle locale & internationale Mer, culture, shopping et gastronomie à pied Prix demandé : 6.700.000 ₪ Client très vendeur – marge de négociation possible pour acquéreur sérieux

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Quartier résidentiel Baka -jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,881
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Appartement de Luxe à Vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d’exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller