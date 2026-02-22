  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Vue sur la mer

Quartier résidentiel Vue sur la mer

Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
;
10
Laisser une demande
ID: 33790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion

À propos du complexe

Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun Rehov Shayetet Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans), Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panoramique et imprenable vue sur la mer, 200 m2 habitables dont 100 m2 de séjour-cuisine, prolongé d’une magnifique terrasse de 100 m2, aménagée et équipée (pergolas, cuisine d’extérieur moderne et fonctionnelle) Belle et spacieuse suite parentale vue mer et grande 3 toilettes , 2 belles salles de bains, grand mamad. Très belle Cuisine de la marque Semel, nombreux rangements, pratiques et esthétiques. Hauts plafonds de 3 mètres Appartement quasiment jamais habité Excellent état. 1 cave et 2 places de parking. 3 ascenceurs dont 1 shabbat

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,11M
Quartier résidentiel Appartement de standing
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux appartement a vendre 5 pièces transformé en 4 a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Majestueux 5 pièces transformé en 4 a Ashdod "Mar", haut standing, étage élevé, vue mer et "Gan Hair". Résidence "Le Deauville" , avec 4 ascenseurs, en face du theatre et de la mairie, a 5 minutes a pied de la plage, a 1 minute des cafés, des restaurants des centres commerciaux, des moyens d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller