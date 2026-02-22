Quartier résidentiel Vue sur la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion)
Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun
Rehov Shayetet
Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans),
Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panoramique et imprenable vue sur la mer, 200 m2 habitables dont 100 m2 de séjour-cuisine, prolongé d’une magnifique terrasse de 100 m2, aménagée et équipée (pergolas, cuisine d’extérieur moderne et fonctionnelle)
Belle et spacieuse suite parentale vue mer et grande 3 toilettes , 2 belles salles de bains, grand mamad.
Très belle Cuisine de la marque Semel, nombreux rangements, pratiques et esthétiques.
Hauts plafonds de 3 mètres
Appartement quasiment jamais habité
Excellent état. 1 cave et 2 places de parking.
3 ascenceurs dont 1 shabbat
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour