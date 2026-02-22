  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat

Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
;
8
Laisser une demande
ID: 33742
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre, appartement 2 pièces situé dans un secteur central et recherché de Tel-Aviv, Proche des commerces, cafés et transports. Appartement de 50 m² au 2e étage (haut 2e étage) dans un immeuble récent d’environ 5 ans. L’appartement comprend une chambre sécurisée (Mamad), un séjour lumineux et un agencement fonctionnel. Il bénéficie d’une terrasse en L de 27,5 m² offrant un véritable espace extérieur. Deux orientations (Ouest et Sud) apportent une excellente luminosité. Une place de parking complète le bien. L’environnement est dynamique, résidentiel et apprécié pour sa qualité de vie comme pour l’investissement. Prix demandé : 3.900.000 ₪.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Afficher tout Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! ???? Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! ???? Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca ???? Immense salon | ???? Cuisine indépendante ??…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien situer
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller