  4. Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga

Tel-Aviv, Israël
ID: 33677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la salle de pilates, gardien 24/7.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,54M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Superbe 3 pièces – environ 70 m² bien optimisés Mamad + balcon 8 m² (calme, verdure) 1er étage lumineux sur 5 – immeuble boutique intimiste Rénovation architecturale – finitions haut de gamme Cuisine Semel – climatisation VRF – menuiserie sur-mesure Projet TAMA récent : ascenseur, parking …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
une belle villa proche de la mer quartier afridr avec cave et piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
