  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Mateh Yehuda
  4. Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal

Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
;
3
Laisser une demande
ID: 33587
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda

À propos du complexe

Une opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans l'enclave prisée de Motza Illit. Situé dans une impasse calme et privée, à proximité immédiate de l'autoroute 7, ce terrain exceptionnel offre des vues pastorales à couper le souffle surplombant Hadassah Ein Kerem. La propriété s'étend sur environ 1,483 m2, avec des droits de construction approuvés pouvant atteindre environ 480 m², offrant une toile idéale pour une résidence sur mesure. Motza Illit est un havre rural-suburbain pittoresque situé à la frontière municipale de Jérusalem, évoquant le charme d’un village du début du XXe siècle tout en profitant de la proximité avec la capitale. La région se distingue par son atmosphère sereine, son air de montagne frais et ses paysages dramatiques de Jérusalem. Les maisons en pierre caractéristiques, les environs verdoyants et les panoramas spectaculaires se mêlent harmonieusement à une communauté professionnelle et exigeante, faisant de Motza une adresse exclusive et très prisée. La communauté locale dynamique regroupe toutes les générations et s’enrichit d’événements culturels, de festivals et de célébrations tout au long de l’année. Les résidents bénéficient d’installations éducatives de qualité, d’un mouvement de jeunesse actif, d’une bibliothèque, d’une synagogue et de centres communautaires. De plus, les commodités à proximité incluent des centres commerciaux, des hôtels de luxe et certains des principaux établissements médicaux d’Israël, garantissant ainsi à la fois tranquillité et commodité dans un emplacement prestigieux. Photo Credit: Hagai Agmon-Snir

Localisation sur la carte

Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Vous regardez
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, appartement 3 pièces spacieux et haut de gamme : 74 m² habitables Terrasse ensoleillée de 11 m² Parking privé Clés disponibles au bureau – à visiter sans attendre !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller