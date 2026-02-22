  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer

Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
;
11
Laisser une demande
ID: 33505
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
