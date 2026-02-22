Quartier résidentiel Neuf

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
North Garden
Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 étages, chaque bâtiment contenant seulement 15 appartements. De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un accès facile à la piscine municipale et d'un terrain de tennis à proximité. Le complexe est situé à proximité de divers établissements d'enseignement, d'un centre commercial, de complexes de loisirs et de loisirs et à proximité des principaux axes de circulation.
électricité
-triphasée
Préparation pour un mini climatiseur central
Un interphone TV
Points de communication : téléphone et télévision dans chaque pièce
Interrupteurs dans les chambres
Préparation pour un ventilateur de plafond dans les chambres
Un interrupteur à l'entrée pour allumer et éteindre tout l'éclairage de la maison
Minuterie pour un radiateur électrique
Système d'appartement pour surveiller et contrôler la consommation électrique
Portes intérieures de qualité
Stores électriques (sauf salles de bains et salles d'eau)
Gré céramique Dans les appartements 3 pièces - dans les pièces sèches, sol en granit cérame 60/60 Dans les appartements 4, 5, chambres et appartements avec jardin - dans les pièces sèches sol en granit porcelaine 80/80 Dans les penthouses - revêtements de sol dans les pièces sèches - granit porcelaine 80/80 (pour étages de 3-4 pièces) granit porcelaine 100/100 (pour étages de 5-6 pièces) Terrasse robinet de jardin Dans certains penthouses - préparation d'un jacuzzi Dans les appartements et penthouses avec jardin - un point de gaz
