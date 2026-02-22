  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l’american colony - 2 pièces + balcon

$1,07M
ID: 33611
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – 2 PIÈCES – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Appartement 50 m² + terrasse 7 m², dans immeuble neuf haut standing Situé au 1er étage, au calme absolu, esprit village en pleine ville Séjour lumineux avec cuisine ouverte Chambre spacieuse (Mamad inclus) À pied : plage Alma, Jaffa, Neve Tzedek, tramway ligne rouge Bien loué 7 500 ₪ / mois – idéal investissement ou pied-à-terre Prix : 3 400 000 ₪ (flexibilité possible)

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
