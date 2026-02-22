  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)

Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)

Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
;
6
Laisser une demande
ID: 33490
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d’un grand salon lumineux, d’une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beaux espaces de vie. À l’extérieur, une vaste terrasse avec piscine privée de 8 mètres sur 3, ainsi qu’un parking privatif. Située dans un quartier résidentiel calme et recherché, à seulement quelques minutes en voiture de la plage, des commerces et des principaux axes de la ville. Prix exceptionnel, bien en dessous du marché (cause familiale) : seulement 7 100 000 ₪ (environ 1,8 million d’euros). Une opportunité rare à ne pas manquer pour vivre ou investir dans un environnement de qualité à Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !
Hadera, Israël
depuis
$652,080
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Nouvelle vente exclusive ! Un mini-penthouse unique et rare pour les passionnés de style Situé au 49, rue Yehuda HaMaccabi Dans un immeuble neuf construit par Metropolis ! Appartement 3 pièces de 74 m² habitables + 31 m² de balcon. Un logement magnifique et spacieux. Au 6e étage ! Une chambr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Jérusalem, Israël
depuis
$1,897
Location Jérusalem centre ville à deux bas de Ben yehouda et tramway Immeuble avec ascenseur, lobby magnifique, . Appartement 2 pièces spacieux 50m2 standing Balcon, armoire murale, plaque de cuisson, climatisation centrale, Salle de bain/douche, chauffage au sol séparé, ascenseur Parking,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller