Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israël
$2,07M
20/02/2026
$2,07M
15/05/2025
$1,85M
9
ID: 25982
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est actuellement loué à un excellent locataire pour encore six mois, avec un loyer de 13 500 NIS. Prix : 6 600 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
