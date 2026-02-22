Quartier résidentiel Top affaire

  1. Realting.com
  Israël
  Tel-Aviv
Tel-Aviv, Israël
ID: 33466
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d'une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
