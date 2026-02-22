  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya

Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya

Nahariya, Israël
depuis
$395,010
;
8
Laisser une demande
ID: 33695
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Appartement 4 pieces rue Hertzl En tres bon etat, spacieux et lumineux Beau potentiel

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$707,256
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Vous regardez
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
A vendre à Mekor Haim - au début de la rue, Un appartement très spacieux ! Entièrement rénové. 4 pièces, 100 mètres carrés Cuisine et séjour d'environ 50 m² + balcon d'environ 10 m². Ascenseur, parking et entrepôt
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Appartement 5 pièces - 166m2 – Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12 m2 – (soucca 4m2), 5eme étage Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres (mamad) 3 s.bains, 3 wc Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicape P…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller