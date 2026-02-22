Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Cottage spacieux et parfaitement aménagé, idéal pour une famille à la recherche d’une qualité de vie élevée, de confort et d’intimité.
Caractéristiques du bien :
• 5 pièces
• 185 m² habitables
• Jardin paysagé avec coin barbecue
• Piscine 3×5 avec système de chauffage au gaz
• Portails électriques avec interphone
• Système d’alarme
• Possibilité de laisser les électroménagers
Disposition intérieure :
Rez-de-chaussée :
• Grand salon lumineux
• Mamad (pièce sécurisée)
• WC invités
Étage :
• 3 chambres
• Suite parentale
• Salle de bains et WC supplémentaires
• Buanderie / local de service
Entrée : 01/02/2026
Loyer : 13 000 ₪ / mois
Taxe municipale (Arnona) : 1700 ₪ / tous les deux mois
Un bien de grande qualité, prêt à emménager – opportunité rare
Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
