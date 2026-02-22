  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme

Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme

Hadera, Israël
depuis
$4,076
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
ID: 33654
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Cottage spacieux et parfaitement aménagé, idéal pour une famille à la recherche d’une qualité de vie élevée, de confort et d’intimité. Caractéristiques du bien : • 5 pièces • 185 m² habitables • Jardin paysagé avec coin barbecue • Piscine 3×5 avec système de chauffage au gaz • Portails électriques avec interphone • Système d’alarme • Possibilité de laisser les électroménagers Disposition intérieure : Rez-de-chaussée : • Grand salon lumineux • Mamad (pièce sécurisée) • WC invités Étage : • 3 chambres • Suite parentale • Salle de bains et WC supplémentaires • Buanderie / local de service Entrée : 01/02/2026 Loyer : 13 000 ₪ / mois Taxe municipale (Arnona) : 1700 ₪ / tous les deux mois Un bien de grande qualité, prêt à emménager – opportunité rare Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Hadera, Israël
depuis
$4,076
