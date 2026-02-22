  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;

Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;

Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
;
3
ID: 33651
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

PROMOTION !!!, Magnifique 3P rénové de 81 m2, au coeur de Kiryat Moché; tout près des synagogues, tram, balcon de 15 m² avec soucca, construction de qualité ! Entrée privative. Il s'agit du dernier appartement disponible dans le projet, prix plancher, A SAISIR :! Exclusif Hadassa agence Takam.

Jérusalem, Israël
