  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee

Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
;
10
Laisser une demande
ID: 33632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m). Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village. À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway. Environ 70 m² au 1er étage avec vue dégagée (aucun vis à vis possible) Immeuble boutique récent (Gidi Bar Orian). Cuisine Eggersmann. Climatisation VRF Fujitsu. Parking mécanique (plateforme supérieure). Cave ~5 m². Exposition Sud/Ouest L'appartement refais a neuf avant la vente Prix mis à jour : 4.650.000 ₪.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Afficher tout Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$874,665
BZH Nouveauté en vente en exclusivité chez RE/MAX Hadera dans le quartier Ein Hayam, avec une vue incroyable vers la réserve naturelle ! Superbe appartement récent de 5 pièces dans la résidence Aqua Sea & Park, signée par le promoteur réputé Amram Avraham. Ses caractéristiques : - Une su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Jérusalem, Israël
depuis
$2,445
Un coin de paradis proche tramway et commerces. Magnifique 3P entièrement rénové dans un immeuble ayant bénéficié d'un Tama, avec un grand balcon donnant sur le salon, et la possibilité de faire usage du jardin. Aucun vis-à-vis. Deux salles de douche, cuisine et système de chauffage de grand…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Quartier résidentiel Bon emplacement, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue
Bat Yam, Israël
depuis
$906,015
À vendre à Bat Yam, dans des tours de luxe du projet Yam, à seulement 50 mètres de la mer, à quelques pas du tramway, dans un quartier résidentiel avec synagogues, commerces et jardins luxuriants. L'appartement dispose d'un débarras, ce qui n'est pas garanti. Le projet est vendu avec un nomb…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller