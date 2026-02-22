  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv

Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
;
9
Laisser une demande
ID: 33598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emplacement urbain de premier choix. Caractéristiques principales : - Intérieur : Environ 170 m2 d’espace de vie conçu avec soin. - Espaces extérieurs : 49 m2 de balcons et une terrasse sur le toit remarquable de 45 m2, avec un permis approuvé pour l’installation d’une piscine. - Ascenseur privé : Accès direct à votre penthouse pour un confort ultime. - Agencement : Salon spacieux, 4 chambres, dont une suite parentale grandiose, et un mamad (pièce sécurisée). - Espace de rangement supplémentaire : 8 m2 d’espace de stockage dédié. - Stationnement : Deux places de parking privées incluses. Construit avec des matériaux haut de gamme et une attention méticuleuse aux détails, ce penthouse offre un style de vie inégalé dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Un plan de paiement flexible est disponible pour ceux prêts à saisir cette opportunité rare.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique
Quartier résidentiel Magnifique
Quartier résidentiel Magnifique
Quartier résidentiel Magnifique
Quartier résidentiel Magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$780,615
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$172
Place de parking a louer dans un emplacement ideal Situe en plein centre ville - Rue Agripas
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
Beau 4 pièces névé Illan rue elie cohen
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller