  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$2,63M
;
4
ID: 33621
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages DUPLEX 6 pièces 161m² + 2 terrasses de 56 et 40m², étages 6 et 7 , 2 parking et 1 cave : Projet avec permis validé Garantie bancaire Livraison prévue : Début 2028

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Jérusalem, Israël
depuis
$1,897
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
À vendre – Duplex rooftop exclusif, Rue Dizengoff, Tel Aviv Adresse d’exception sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, au cœur de la vie culturelle, commerçante et à quelques minutes des plages. Caractéristiques principales : Duplex neuf – 6ᵉ et 7ᵉ étages 4 pièces – triple orient…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contacte…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
À VENDRE – OPPORTUNITÉ RARE Kyriat Hayovel – Projet יובל הצעירה 2,5 pièces 64 m² 2 terrasses – 5,5 m² chacune Parking Mahsan Livraison dans 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
