  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
;
2
Laisser une demande
ID: 33429
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre en exclusivite rue Antigonus, pres du parc hayarkon et kikar Milano Superbe 3 pieces de 62m2 + 10 m2 balcon Situe au 4e etage d un immeuble actuellement en cours de renovation. pres dans 6 mois. 2 chambres a coucher et une salle de bain. Vue degagee et tres lumineux.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel À louer a ashdod, appartement 5 pièces "kineret 2", dans un petit immeuble de 4 étages avec seulement 2 appartements par étage.
Ashdod, Israël
depuis
$1,975
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Trés beau deux pièces bien agencé Toilettes et salle de bain séparés Terrasse extérieure appartement entièrement rénové installations modernes et neuves
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Rare : Résidence "Dimri" a la city, a Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$695,970
Un appartement extremement bien situé sur stern en face de la makolet Bon etat pinouy binouy avancé (enorme potentiel de benefice) Tres rapidement louable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller