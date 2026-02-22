  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Rez de jardin

Quartier résidentiel Rez de jardin

Nahariya, Israël
depuis
$956,175
;
8
Laisser une demande
ID: 33720
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,646
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 asce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Bel appartement de 5 pieces. Situe au centre ville de hertzylia. Proche de toutes les commodites. l appartement beneficie de 2 salles de bain d un espace buanderie. ( 3 toilettes) 1 grand salon et cuisine moderne. mamad . parking sous terrain
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
dans le quartier de barnea, appartement 4 pieces spacieux , avec cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller