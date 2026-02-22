  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.

Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
;
7
Laisser une demande
ID: 33725
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré, Appartement 3 pièces d’environ 60 m² + balcon 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds, design soigné, ascenseur. Mamad à chaque étage, Stationnement nocturne résident (17h00–10h00). Prix demandé : 4 250 000 NIS. Idéal résidence principale ou pied-à-terre premium à Tel-Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Ascalon, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$620,730
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Moshava Germanit, rue Emek Refaim, belle opportunité pour les investisseurs au cœur de'un quartier prestigieux. appartement 2 pieces, surface :de 43 m² au cadastre2 , spacieuse et agréable. 2ème étage (sans ascenseur).. Appartement lumineux avec une vue dégagée sur verdure.. Immeuble style…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Afficher tout Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$648,945
BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare : - Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m², - Vaste terrasse pergola de 30 m², - Cuisine moderne ouverte sur le salon, - Salon avec éclairage d’ambiance, - Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres suppl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nachalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller