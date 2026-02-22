  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan

Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$768,075
;
5
Laisser une demande
ID: 33724
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

INVESTISSEMENT ! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨ 3 pièces 51m², bien agencé, très bon état, buanderie Terrasse Souccah vue dégagée RDC Parking et Mahsan

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,77M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$768,075
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Joli cottage de 7 pieces avec grand sous sol. Spacieux , grand jardin piscinable. ideal pour une famille, les chambres sont grandes, agreables, et lumineuses . Proche d ecoles et commodites
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Dans le fameux projet Park Tlv. appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf, 100 m2 avec terrasse 3 chambres à coucher + grand séjour 2 salles de bains 17 eme étage avec 2 salles de bains, VUE SUBLIME 3 ascenseurs parking A NE PAS MANQUER, Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller