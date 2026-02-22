  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv

Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
;
4
Laisser une demande
ID: 33639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confort de vie moderne. Situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu. Charges très modérées. Arnona : 550 ₪ tous les deux mois. Vaad : 150 ₪ par mois.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Raanana, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Afficher tout Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Appartement recent, dans immeuble luxueux, gardien 24/24, ascenseur, terrasse (16 m2), vue sur le Mont du Temple, chauffage + climatisation, parking, calme, immediat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Ce magnifique 4P, au 19ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moché, prisée pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, Mamad, suite parentale,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller