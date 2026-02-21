  1. Realting.com
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Au centre

Quartier résidentiel Au centre

Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
;
5
ID: 33856
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Centre-ville, dans une petite impasse calme et pittoresque, appartement 2 pièces en duplex,38 m2, pièces a vivre avec kitchenette ; à l’étage : 1 chambre à coucher, salle d’eau avec wc. Climatisation, bon état, loué 4100 nis Prix : 1.750.000 nis.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

