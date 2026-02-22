  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit

Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
;
10
ID: 33693
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire

Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$714,780
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement)
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$721,050
Rue emmanuel Mol,/Nitza, 2em ligne de mer, balcon, calme, lumineux, grand salon, ascenceur, cave, parking,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Trés beau deux pièces bien agencé Toilettes et salle de bain séparés Terrasse extérieure appartement entièrement rénové installations modernes et neuves
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
