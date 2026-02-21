Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Exclusivité BLUZ TLV
Une opportunité rare d'acquérir une Sky Villa privée au 43e étage de la prestigieuse tour Infinity, idéalement située dans le quartier prisé du Vieux Nord de Tel-Aviv (Zhabotinsky et Ibn Gabirol).
Détails de la propriété
Superficie totale : 364 m² (310 m² intérieurs + 54 m² de balcons)
5,5 pièces : 4 chambres spacieuses + Mamad (chambre sécurisée)
Suite principale avec dressing et salle de bain privative
2 salles de bain supplémentaires
Séjour, cuisine et salle à manger lumineux et décloisonnés avec vue panoramique sur la mer
Deux balcons (42 m² + 12 m²)
3 places de parking privées en sous-sol + cave
Livré en gros œuvre (noyau nu) avec infrastructure de pointe, prêt pour des finitions luxueuses sur mesure
Prix demandé : 27 500 000 ₪ (environ 7,2 millions de dollars)
Prix au m² (intérieur + demi-balcons, 337 m²) : environ 81 600 ₪
Livraison : fin 2026
Équipements de la tour
Élégant hall d'entrée avec conciergerie 24h/24 et 7j/7
Piscine et salle de sport entièrement équipée
Emplacement
Premier quartier du Vieux Nord Emplacement – à quelques pas du parc Yarkon et à quelques minutes des plages de Tel-Aviv
À proximité de restaurants de renom, de lieux culturels et d'attractions de loisirs
Excellente connectivité future : à quelques pas des stations de tramway prévues pour les lignes verte (2028) et violette (2027-2028), assurant un accès rapide à Tel-Aviv et au centre d'Israël, avec un fort potentiel de plus-value
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
