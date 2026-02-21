  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv

Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
;
10
Laisser une demande
ID: 33846
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Exclusivité BLUZ TLV Une opportunité rare d'acquérir une Sky Villa privée au 43e étage de la prestigieuse tour Infinity, idéalement située dans le quartier prisé du Vieux Nord de Tel-Aviv (Zhabotinsky et Ibn Gabirol). Détails de la propriété Superficie totale : 364 m² (310 m² intérieurs + 54 m² de balcons) 5,5 pièces : 4 chambres spacieuses + Mamad (chambre sécurisée) Suite principale avec dressing et salle de bain privative 2 salles de bain supplémentaires Séjour, cuisine et salle à manger lumineux et décloisonnés avec vue panoramique sur la mer Deux balcons (42 m² + 12 m²) 3 places de parking privées en sous-sol + cave Livré en gros œuvre (noyau nu) avec infrastructure de pointe, prêt pour des finitions luxueuses sur mesure Prix demandé : 27 500 000 ₪ (environ 7,2 millions de dollars) Prix au m² (intérieur + demi-balcons, 337 m²) : environ 81 600 ₪ Livraison : fin 2026 Équipements de la tour Élégant hall d'entrée avec conciergerie 24h/24 et 7j/7 Piscine et salle de sport entièrement équipée Emplacement Premier quartier du Vieux Nord Emplacement – à quelques pas du parc Yarkon et à quelques minutes des plages de Tel-Aviv À proximité de restaurants de renom, de lieux culturels et d'attractions de loisirs Excellente connectivité future : à quelques pas des stations de tramway prévues pour les lignes verte (2028) et violette (2027-2028), assurant un accès rapide à Tel-Aviv et au centre d'Israël, avec un fort potentiel de plus-value

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer
Jérusalem, Israël
depuis
$36,993
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Ashdod, Israël
depuis
$1,47M
Vous regardez
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$783,750
Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - Bayit Vegan Jérusalem Au 2eme etage, exposition est-ouest Séjour, salle à manger, cuisine 2 chambres, 1 douche, 2 wc Climatisation, doud shemech, grillages, porte blindée 1 parking, Rénové il y a 2 ans Prix : 2.500.000sh (Ce prix n’inclut pas…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
À vendre | Duplex avec toit privé – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ Dans un immeuble rénové avec ascenseur ???? 5e étage Duplex unique, 3 pièces dont une chambre sécurisée (Mamad) Environ 100 m² habitables + toit privé d’environ 40 m² ???? ???? Premier niveau : Spacieux salon Cuisine Grande cham…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,61M
Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller