  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Dans un bel immeuble

Quartier résidentiel Dans un bel immeuble

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
20/02/2026
$1,21M
09/07/2025
$1,05M
10
ID: 26703
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Centre-ville de HaNevi'im. Immeuble boutique idéal pour investissement (loué 10 000 shekels) ou pour y vivre. 3 pièces, 70 m², 3e étage avec ascenseur, balcon soucca de 10 m². Parking.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

